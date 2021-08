Im oberfränkischen Hollfeld (Landkreis Bayreuth) ist es am Sonntag (15. August 2021) während eines Pfarrfests zu zwei Bränden gekommen. In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um Brandstiftung. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hollfeld, die zur Verabschiedung von Stadtpfarrer Bernhard Simon in der Stadtpfarrkirche im Zuge einer sogenannten Fahnenabordnung vor Ort war.

Während der Veranstaltung der katholischen Kirche am Steinweg brach gegen 11.45 Uhr zunächst im Behinderten-WC des Pfarrhauses in einem Abfalleimer Feuer aus. Kurz danach brannte es zudem in einem daneben befindlichen Abstellraum. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Kriminalbeamte aus Bayreuth haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt. Sie bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Brandstiftung im Pfarrheim Hollfeld: Feuer verursacht 10.000 Euro Schaden

Der Hollfelder Feuerwehr zufolge wurde deren Kommandant Martin Degen gegen 11.30 Uhr von einem Kirchenbediensteten über einen brennenden Mülleimer im Behinderten-WC des Pfarrheims informiert. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr gelang es dem Kommandanten, den brennenden Inhalt des Mülleimers ins Freie zu bringen und das Feuer zu löschen. Währenddessen ging die Zeremonie vor der Kirche ungestört weiter.

Gegen 11.40 Uhr schlug der gleiche ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche erneut Alarm. Diesmal wurde ein Brand in einem Abstellraum des Pfarrheims bemerkt. "Ein Mitglied der Feuerwehr Hollfeld erkundete die Lage und konnte eine starke Hitze- und Rauchentwicklung im Pfarrheim feststellen", berichten die Einsatzkräfte. "Schnell war klar, dass dieses Feuer nicht ohne Verstärkung gelöscht werden kann, weshalb gegen 11.45 Uhr über den Notruf Verstärkung gerufen wurde."

Die Wehr aus Hollfeld drang kurz darauf mit einem Atemschutztrupp ins Gebäude vor. "Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Brandraum wurde ein sogenannter 'Smokestop' (Luftreiniger) an der Tür installiert", erklärt die Feuerwehr. Der Atemschutztrupp konnte das Feuer relativ schnell löschen. Das Brandgut wurde umgehend zum Ablöschen ins Freie gebracht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht.

Nach Brand bei Pfarrfest: Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise

Im Einsatz waren 15 Dienstleistende der Feuerwehr Hollfeld sowie die Feuerwehren aus Weiher, Plankenfels und Waischenfeld. Die Einsatzdauer betrug laut Angaben der Hollfelder Feuerwehr rund eineinhalb Stunden. "Die Feuerwehr konnte in beiden Fällen die Flammen rasch löschen", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Oberfranken. Verletzt wurde demnach niemand.

Da der Feuerwehr Hollfeld zufolge "der dringende Verdacht auf Brandstiftung" bestand, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Zeugen, die am Sonntagmittag Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Brandstiftungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

