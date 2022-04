Die warme Jahreszeit zieht wieder zahlreiche Menschen nach draußen - auch für Haus- und Gartenarbeiten. Derartige Arbeiten können allerdings mit Lärm verbunden sein, der die Nachbarn und Anwohner stören könnte.

Die Stadt Bayreuth macht deshalb auf die städtische Lärmbekämpfungsverordnung in einer Pressemitteilung am Dienstag (12. April 2022) aufmerksam. Diese erlaubt lärmintensive Haus- und Gartenarbeiten nur zu bestimmten Zeiten, nämlich montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Zu "lärmintensiven Haus- und Gartenarbeiten" zählen demnach:

Rasenmähen

Bau- oder Renovierungsarbeiten (Abschlagen von Fließen, Bohren oder Hämmern)

Sägen und Hacken von Holz

Schneiden von Platten

Ausgenommen sind:

länger andauernde Arbeiten, die von ihrer Art und ihrem Umfang her von darauf spezialisierten Gewerbebetrieben ausgeführt werden und die eine längere Unterbrechung nicht zulassen

Freischneider (Motorsensen), Graskantenschneider, Laubbläser oder Laubsammler dürfen ebenfalls nur zu festgelegten Zeiten montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr betrieben werden, so die Stadt Bayreuth. Für Musikinstrumente, Tonübertragungs- und Tonwiedergabegeräte gilt: Ihr Gebrauch darf in Häusern und Wohnungen sowie in Kraftfahrzeugen nicht zu einer vermeidbaren Lärmquelle werden, die die Nachbarschaft belästigt.

Vorschaubild: © andreas160578/pixabay.com