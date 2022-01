Pegnitz vor 1 Stunde

Großeinsatz

Mann verschanzt sich nach Drohung - SEK stürmt Wohnung und findet zwei Leichen

Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK in Oberfranken. Ein Mann verschanzte sich in seiner Wohnung. Als die Einsatzkräfte gewaltsam in die Wohnung kamen, fanden sie zwei tote Personen.