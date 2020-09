Aktuelle Vermisstenfahndung: Seit Montagmorgen (14. September 2020) wird die 29-jährige Theresa Weiß aus Bayreuth vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Großzahl von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau. Dies berichtet die Polizei Bayreuth-Stadt, die in dem Fall um Mithilfe durch die Bevölkerung bittet.

Theresa Weiß verließ demnach am Montag gegen 9.30 Uhr ihre Wohnung in der Eibseestraße und ist seitdem verschwunden.

Vermisste aus Bayreuth: 29-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Die junge Frau befindet sich momentan in einem psychischen Ausnahmezustand und ist somit auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

29 Jahre alt

circa 170 Zentimeter groß

schlank

dunkelblonde hüftlange Haare, die sehr oft zu einem Dutt zusammen gebunden sind

beim Verlassen der Wohnung trug sie graue Nike-Schuhe und eventuell eine graue Wanderhose

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der jungen Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921-506-2130 mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in Verbindung zu setzen.

In Unterfranken haben Polizeikräfte am Montag einen vermissten Mann gesucht. Am Abend wurde er tot aufgefunden.