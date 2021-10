Ahorntal vor 50 Minuten

Strafanzeige

Streit in der Kletterszene: Zwei Männer flexen Sicherungshaken ab

Aufgrund von internen Streitigkeiten in der Kletterszene haben zwei Männer an einem Felsen in Ahorntal die Sicherungshaken abgeflext. Die Täter wurden nun gerichtlich mit hohen Geldzahlungen bestraft.