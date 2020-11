Polizei führt Geschwindigkeitsmessung in Fichtelberg (Landkreis Bayreuth) durch

76 Fahrer sind in der Wundsiedler Straße zu schnell unterwegs

Einige Raser organisieren sich daraufhin auf sozialen Netzwerken, um Anwohner zu bestrafen

Geplante Racheaktion in Oberfranken: Die Polizei führte am Mittwochvormittag (11. November 2020) eine Geschwindigkeitsmessung in der Wunsiedler Straße in Fichtelberg durch. Das Ergebnis war erschreckend, berichtet die Polizei.

Polizei erwischt 76 Raser in Fichtelberg

In diesem Bereich gibt es teilweise keine Gehwege, erläutert die Polizei. Schulkinder müssen vor und nach der Messstelle die Straße überqueren und gleichzeitig ist der Bereich aufgrund einer langgezogenen Kurve unübersichtlich.

Dennoch hielten sich 76 Fahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h, der Schnellste war sogar mit 80 km/h unterwegs. Doch es blieb nicht nur bei zu schnellem Fahren.

Einige Raser machten ihrer Wut in sozialen Netzwerken Luft. Laut Polizei wurden dort Anwohner "regelrecht an den Pranger gestellt". Der Vorwurf der Raser: Sie hätten die Polizei bei der Messung unterstützt.

Es wurde sogar zum Boykott ihrer Geschäfte aufgerufen, erklärt die Polizei. "Dies ist nicht hinnehmbar." Die Polizei betont: Es werden nur Fahrer bestraft, die zu schnell unterwegs sind. Dafür sind allein sie verantwortlich.