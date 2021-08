Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin weite Teile unseres Alltags - auch in Stadt und Landkreis Bayreuth. Hier informieren wir Sie über die Covid-19-Lage in der Region.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 26.08.2021, 07.25 Uhr: Bayreuth überschreitet erstmals Inzidenz von 35

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Bayreuth am Donnerstag (26. August 2021) bei 37 und überschreitet somit erstmals den seit Montag (23. August 2021) relevanten Wert von 35. Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, gelten die sogenannten 3G-Regeln.

Das bedeutete vor allem für Personen, die nicht genesen oder nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, dass sie einen negativen Testnachweis in Innenräumen, beispielsweise in Restaurants, verpflichtend erbringen müssen. Im Landkreis Bayreuth liegt die Inzidenz mit 31 kurz vor der 35er-Inzidenz.

Update vom 13.06.2021, 9 Uhr: Stadt Bayreuth mit Inzidenz von 0

Laut Robert Koch-Institut weist die Stadt Bayreuth heute eine "Null-Inzidenz" auf. Das bedeutet, dass sich hier in den vergangenen sieben Tagen kein Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz hat heute ebenfalls eine Inzidenz von null.

Im Kreis Bayreuth ist die Inzidenz heute bei 3.

Update vom 11.06.2021, 14.40 Uhr: 28 Gemeinden im Landkreis vermelden aktuell keine Infizierten

Die neuesten von der Stadt Bayreuth veröffentlichten Zahlen zeigen eine höchst positive Tendenz: Im Landkreis Bayreuth vermelden aktuell 28 von insgesamt 33 Gemeinden keine Corona-Infizierten. Auf lediglich fünf Gemeinden verteilen sich sechs Infizierte im Landkreis:

Bindlach: 1 Infizierter

Creußen: 1 Infizierter

Hollfeld: 1 Infizierter

Pottenstein: 2 Infizierte

Waischenfeld: 1 Infizierter

Die 7-Tage-Inzidenzen von Landkreis und Stadt bleiben weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau: Am Freitag (11. Juni 2021) beträgt die Inzidenz laut RKI für den Landkreis 1,9 (Vortag: 1,9) und für die Stadt Bayreuth 1,3 (Vortag: 2,7).

Bereits knapp 30 Prozent in Stadt und Landkreis doppelt geimpft

Bislang hat es im Landkreis Bayreuth seit Beginn der Pandemie 4913 Corona-Infektionen gegeben. 4752 Menschen gelten im Landkreis als Genesene. In der Stadt Bayreuth wurden seit Pandemie-Ausbruch 3483 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Hier gelten bislang 3369 Menschen als genesen. In Stadt und Landkreis Bayreuth befinden sich derzeit 15 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung.

Insgesamt gab es in Stadt und Landkreis Bayreuth (Stand 10. Juni 2021) bisher 133.935 Impfungen, davon 83.124 Erstimpfungen. Von den Erstimpfungen wurden 38.868 Dosen des Impfstoffs von Biontech, 4.566 des Vakzins von Moderna und 8.386 von Astrazeneca (Vaxzevria) verabreicht. Die Anzahl der Zweitimpfungen beträgt insgesamt 50.811, davon 32.316 mit Biontech, 3.982 mit Moderna und 1.991 mit Astrazeneca (Vaxzevria). Der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal gegeben werden muss, wurde 15 Mal verimpft. Die Impfquote beträgt für Stadt und Landkreis Bayreuth bei den Erstimpfungen 46,6 Prozent und bei den Zweitimpfungen 28,5 Prozent.

Update vom 09.06.2021, 06.30 Uhr: Landkreis Bayreuth mit Inzidenz von 3

Nach Angaben des RKI weist der Landkreis Bayreuth am Mittwoch (09. Juni 2021) eine Inzidenz von 3 auf. Damit hat der Landkreis die niedrigste Inzidenz in ganz Franken.

Auch die Stadt Bayreuth steht nicht schlecht da: Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 5. Beide Inzidenzen sind in den letzten Tagen nochmals gesunken.

Update vom 04.06.2021, 14.45 Uhr: Aktuelle Lage in Bayreuth - Schulen wieder im Präsenzunterricht ab Montag

Der Inzidenzwert ist im Landkreis gesunken und in der Stadt Bayreuth leicht gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis 8,7 (Vortag: 14,5) und für die Stadt Bayreuth 10,7 (Vortag: 9,4). Nach den Ferien findet der Unterricht in den Schulen statt.

Seit dem Vortag sind insgesamt zwei positive Corona-Testergebnisse eingegangen, jeweils eines aus dem Landkreis und aus der Stadt Bayreuth. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 4.911 und in der Stadt Bayreuth 3.482 Personen positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet. Heute sind im Landkreis 95 und in der Stadt Bayreuth 52 Personen nachweislich mit diesem Corona-Virus infiziert.

Insgesamt sind 20 Personen mit COVID-19 in stationärer Behandlung, die alle Patienten im Klinikum Bayreuth sind, davon fünf Corona-Patienten aus dem Landkreis und sieben aus der Stadt Bayreuth.. Aus dem Landkreis sind bisher 155 und aus der Stadt Bayreuth 109 Personen an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Insgesamt sind in Stadt und Landkreis Bayreuth, Stand 3. Juni, 122.423 Impfungen erfolgt, davon 81.315 Erstimpfungen. Die Anzahl der Zweitimpfungen beträgt insgesamt 41.108.

Die Impfquote beträgt für Stadt und Landkreis Bayreuth bei den Erstimpfungen 45,6 Prozent und bei den Zweitimpfungen 23,0 Prozent.

Update vom 01.06.2021, 14.40 Uhr: Landratsamt warnt - "Vorsicht bei der Löschung des BayIMCO-Accounts"

Im Landkreis Bayreuth kommt es laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes am Dientag (01. Juni 2021) immer häufiger vor, dass Impflinge ihren Account im Online-Portal zur Impfregistrierung BayImco deaktivieren oder löschen, noch bevor sie ihren zweiten Corona-Impftermin hinter sich gebracht haben.

Das ist durchaus problematisch, da dadurch jegliche Daten unwiderruflich gelöscht werden, so das Landratsamt. Wenn noch weitere Personen über den gleichen Account angemeldet sind und dieser gelöscht wird, können so keine Impf-Termine mit den jeweiligen Personen mehr vereinbart werden.

"Alle in diesem Sammelaccount geführten Personen fallen nach der Löschung aus der Terminliste für die entsprechenden Tage heraus, so dass keine Impfstoffe für diese Personen im Impfzentrum eingeplant werden können. Die Verantwortlichen für die Impfterminvergabe im Landratsamt Bayreuth bitten darum, vor der Löschung eines "BayIMCO"-Accounts sorgfältig zu prüfen, ob noch offene Impftermine anstehen oder ob weitere Personen aufgeführt sind, die noch nicht geimpft wurden. Innerhalb des Accounts ist auch die Löschung von nur einzelnen Personenaccounts möglich", erklärt das Landratsamt abschließend.

