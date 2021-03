Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 22.03.2021, 14 Uhr: Bayreuths Schulen und Kitas müssen am Mittwoch schließen

Inzidenz über 100: Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erlaubt in der Stadt Bayreuth nun doch keine Fortsetzung der Öffnungsstrategie mehr. Sowohl am vergangenen Sonntag (Inzidenzwert: 105,6) als auch am heutigen Montag (Inzidenzwert: 104,3) wurde der maßgebliche Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei der 7-Tage-Inzidenz überschritten.

Wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger mitteilt, müssen die Schulen in der Stadt daher ab Mittwoch, 24. März, für den Rest der Woche vor Beginn der Osterferien zurück in den Distanzunterricht. Dies gilt durchgehend für alle Klassen und Schularten gleichermaßen. Nur in den Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, beziehungsweise Wechselunterricht. Der verpflichtende Wechsel in den Distanzunterricht tritt erst am Mittwoch in Kraft, um den Schulen genügend Spielraum für die damit verbundenen organisatorischen Vorbereitungen zu geben.

Mit dieser Entscheidung, so Ebersberger, die auch vom staatlichen Schulamt mitgetragen werde, trage die Stadt dem verschärften Infektionsgeschehen in Bayreuth Rechnung. Sie entspreche auch dem Wunsch mehrerer Schulleitungen in Bayreuth. „Wir wollen die bevorstehenden Osterferien dazu nutzen, um den Schulen mit dem Aufbau von leistungsfähigen Testkapazitäten und Fortschritten beim Impfen von Lehrpersonal einen sicheren Neustart ins Frühjahr zu ermöglichen“, so Ebersberger.

Die Entscheidung vom heutigen Montag hat auch Auswirkungen auf die Kindertageseinrichtungen in der Stadt. Sie müssen ebenfalls ab Mittwoch für den Rest der Woche vom eingeschränkten Regelbetrieb in das Modell Notbetreuung wechseln. Wie es mit den Kitas in der kommenden Woche weitergeht, entscheidet sich am Freitag.

Update vom 19.03.2021, 14.46 Uhr: Das RKI veröffentlicht neue Zahlen für Bayreuth Stadt und Land

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis 110,0 und für die Stadt Bayreuth 84,2 und ist damit jeweils gesunken. Seit dem Vortag sind insgesamt 33 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen, 18 aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Bayreuth. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 3.712 und in der Stadt Bayreuth 2.507 Personen positiv auf dieses Corona-Virus getestet. Heute sind im Landkreis 285 und in der Stadt Bayreuth 164 Personen nachweislich mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infiziert.

Als genesen gelten 3.294 Personen aus dem Landkreis und 2.246 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf SARS-CoV-2 vorgelegen hatte. Insgesamt sind 62 Personen mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon sind 59 Patienten im Klinikum Bayreuth und drei in der Sana-Klinik in Pegnitz. 32 Patienten aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Bayreuth werden stationär behandelt. Aus dem Landkreis sind bisher 133 und aus der Stadt Bayreuth 97 Personen an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Stand 18.03.2021 sind insgesamt 27.176 Corona-Impfungen erfolgt, davon 18.346 Erstimpfungen und 8.830 Zweitimpfungen.

Nachdem der Impfstoff von AstraZeneca erneut freigegeben wurde, können auch bei uns wieder neue Termine für Impfungen mit AstraZeneca vergeben werden und die Termine für Zweitimpfungen, die ab April anfallen, wie geplant eingehalten werden.



In Stadt und Landkreis Bayreuth gibt es mittlerweile 789 bestätigte Fälle und 53 Verdachtsfälle auf britische Coronavirus-Mutationen.

Update vom 19.03.2021, 12.35 Uhr: Diese Maßnahmen gelten für Schulen und Kitas

Für die Stadt Bayreuth gilt:

Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erlaubt in der Stadt Bayreuth auch in der kommenden Woche eine fortgesetzte Öffnung der Schulen, sowie der Kindertageseinrichtungen. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Bayreuth liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am heutigen Freitag bei 84,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit unter dem maßgeblichen Wert von 100. Daher findet auch in der kommenden Woche ab Montag, 22. März, Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht statt. Hierauf haben sich die Verantwortlichen von Stadt, staatlichem Schulamt und Regierung von Oberfranken verständigt.

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger: "Die Stadt ist gehalten, die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung umzusetzen. Sie sehen eine Öffnung der Schulen vor, wenn der Grenzwert bei der 7-Tage-Inzidenz unterschritten wird. Dies ist in der Stadt Bayreuth eindeutig der Fall. Und auch das Infektionsgeschehen im Landkreis, aus dem ja zahlreiche Schüler an Bayreuths Schulen pendeln, lässt auf eine Entschärfung der Situation hoffen."

Auch die Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet können den eingeschränkten Regelbetrieb in der kommenden Woche auf der Basis entsprechender Schutz- und Hygienekonzepte fortsetzen. Die Betreuung der Kinder erfolgt in festen Gruppen.

Für den Bayreuther Landkreis gilt:

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Bayreuth über dem Wert von hundert. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bayreuth über hundert liegt, wird gemäß der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in den Schulen im Landkreis in der kommenden Woche, vom 22 bis zum 26. März, Distanzunterricht durchgeführt. Nur in den in Abschlussklassen findet Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Diese Regelung gilt für alle Schularten.

Lediglich das Angebot der Notbetreuung wird sowohl in den Schulen als auch in den KiTas aufrechterhalten. Für Schüler/innen gelten die Regelungen des Schulstandorts. Wer im Landkreis wohnt und Schüler/in einer geöffneten Schule in der Stadt Bayreuth ist, kann diese besuchen. "Bei Eltern und Kindern möchte ich um Verständnis für die aktuelle Situation bitten. Mir ist bewusst, wie sehr sich viele auf den Schulbesuch freuen, und dass allen Betroffenen durch die Schulschließungen viel abverlangt wird. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Lage nach den Osterferien entspannen wird – auch dadurch, dass das Impftempo ab April an Fahrt aufnehmen kann", so Landrat Florian Wiedemann.

Update vom 17.03.21, 19.15 Uhr: Ausnahmegenehmigung verlängert

In den Bayreuther Fußgängerzonen ist der Lieferverkehr montags bis samstags im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung von 17.30 Uhr bis 11 Uhr möglich. Diese Ausnahmeregelung, die zunächst bis zum 31. März befristet war, wird nun um einen weiteren Monat, vorerst bis zum 30. April, verlängert. An Sonn- und Feiertagen sind die Fußgängerzonen grundsätzlich den Fußgängern vorbehalten.

Mit Beginn des Lockdown im November vergangenen Jahres hat die Stadt für ansässige Gastronomen, die Speisen liefern, für die Sonn- und Feiertage eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone und fürs kurzfristige Parken der Lieferfahrzeuge für maximal zehn Minuten erteilt, die nun ebenfalls vorläufig bis zum 30. April verlängert wird. Ab Dezember wurde dann auch für das Abholen von Speisen durch die Kundinnen und Kunden der Gastronomie eine generelle Einfahrtsgenehmigung während der erweiterten Lieferzeiten sowie an Sonn- und Feiertagen erteilt. Seither können auch diese vorfahren und die Speisen abholen. Kunden müssen aber anschließend ohne weitere Verzögerungen wieder abfahren. Auch diese Regelung wird nun vorläufig bis 30. April verlängert. Hierauf weist das Straßenverkehrsamt der Stadt hin.

Unter den oben genannten Bedingungen können auch Abholgeschäfte im „Click & Collect“-Verfahren abgewickelt werden. Bei Kleinteilen bittet das Straßenverkehrsamt die Kunden die umliegenden Parkplätze anzufahren, um den Fahrzeugverkehr in den Fußgängerzonen möglichst gering zu halten.

Update vom 17.03.2021, 09.00 Uhr: Schulen und Kitas im Landkreis schließen schon ab Freitag

Die Infektionslage im Landkreis Bayreuth spitzt sich weiter zu. Von Dienstag auf Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut stark gestiegen und liegt nun laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 132,2 (Stand: 0.00 Uhr), am Tag zuvor waren es noch 121,5. Wie das Landratsamt mitteilt, müssen daher die Schulen und Kitas wieder schließen.

Das ist Ergebnis intensiver Beratungen zwischen Staatlichem Schulamt, Gesundheitsamt und Landrat Florian Wiedemann. "Ein signifikanter Anstieg der Inzidenz im Landkreis Bayreuth lässt hier aus Sicht der Verantwortlichen keine andere Entscheidung zu", heißt es vom Landratsamt.

Bereits ab Freitag (19.03.2021) wird in den Klassen kein Präsenz- oder Wechselunterricht mehr stattfinden. Nur die Notbetreuung und der Unterricht der Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen werden fortgeführt. In den Kindertagesstätten wird ebenfalls nur noch eine Notbetreuung angeboten.

Das Landratsamt betonte, dass die Entscheidung zur erneuten Schließung nicht in Zusammenhang mit Corona-Fällen an einer Schule getroffen wurde. Das Infektionsgeschehen in der Region sei weiterhin "diffus".

Update vom 15.03.2021, 17.17 Uhr: Impfungen mit Astrazeneca-Impfstoff in Stadt und Landkreis Bayreuth gestoppt

Die „Taskforce Impfstrategie“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege hat das Landratsamt Bayreuth schriftlich dazu aufgefordert, Impfungen mit Dosen des Herstellers Astrazeneca mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit einzustellen, berichtet das Medienbüro des Landratsamts Bayreuth. Das Landratsamt wird sich mit sofortiger Wirkung an diese Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) halten. Das PEI halte weitere Untersuchungen für notwendig, wie es in ihrer Mitteilung heißt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) werde nun entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Update vom 12.03.2021, 14.25 Uhr: Bayreuther Schulen und Kitas bleiben geöffnet

Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erlaubt in der Stadt Bayreuth auch in der kommenden Woche eine fortgesetzte Öffnung der Schulen sowie der Kindertageseinrichtungen. Das hat die Stadt am Freitag (12. März 2021) mitgeteilt.

Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Bayreuth liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 97,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit unter dem maßgeblichen Wert von 100.

Daher findet auch in der kommenden Woche ab Montag, 15. März, Präsenz- oder Wechselunterricht statt. Auch die Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet können den eingeschränkten Regelbetrieb in der kommenden Woche auf der Basis entsprechender Schutz- und Hygienekonzepte fortsetzen. Die Betreuung der Kinder erfolgt in festen Gruppen.

Update vom 11.03.2021, 13.15 Uhr: Pilotprojekt startet im Kreis Bayreuth - 1000 Impfdosen für Hausärzte

Hausärzte im Landkreis Bayreuth erhalten 1000 Impfdosen im Kampf gegen das Coronavirus. Laut Informationen des Landratsamtes wurde dies am Mittwoch (10. März 2021) beschlossen und ist ein Pilotprojekt. Zehn Arztpraxen, die sich quer über den Landkreis verteilen, werden bereits am Donnerstag (11. März 2021) mit Impfstoff des Herstellers AstraZeneca versorgt.

Zudem ist sichergestellt, dass in zehn bis zwölf Wochen die Zweitimpfungen verabreicht werden können, heißt es weiter.

"Es freut mich sehr, dass wir für das Pilotprojekt zunächst zehn Praxen mit an Bord haben. Mit der Einbeziehung der Arztpraxen gelingt es uns, den Corona-Impfstoff breiter zu verteilen und so auch für viele Bürgerinnen und Bürger besser zugänglich zu machen. Wenn wir am Ende auch noch größere Liefermengen erhalten und so das Impftempo weiter steigern können, blicke ich sehr zuversichtlich auf die nächsten Wochen", erklärt Landrat Florian Wiedemann.

Zudem ergab eine Nachfrage von inFranken.de beim Landratsamt, dass am Freitag (12. März 2021) darüber entschieden werden soll, ob in der kommenden Woche Schulen und Kitas geöffnet werden können. Dies hängt von der Inzidenz ab.

Update vom 11.03.2021, 10.30 Uhr: Landkreis überschreitet Inzidenz von 100

Nach der freudigen Nachricht, dass die Inzidenz im Landkreis Bayreuth am Mittwoch (10. März 2021) unter die Inzidenz von 100 gefallen ist, folgt nun ein Anstieg. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung von Donnerstag (11. März 2021) meldet, liegt die Inzidenz nun bei 108,95.

In der Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit einem Wert von 86,92 zwar höher als am Vortag, dennoch immer noch unter 100.

Update vom 08.03.2021, 17.49 Uhr: Bereich für Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot neu festgelegt

Die Stadt Bayreuth hat die zentralen Begegnungsflächen, also stark frequentierte öffentliche Straßen und Plätze, in beziehungsweise auf denen in Zeiten der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht und ein generelles Verbot für den Konsum von Alkohol gilt, neu bewertet und festgelegt.

Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot entfallen ab sofort für folgende Straßen und Plätze:

Annecyplatz

Badstraße

Bahnhofstraße

Bahnhofsvorplatz

Kirchplatz

Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot gelten hingegen weiterhin für folgende Straßen und Plätze:

Am Mühltürlein

Am Sendelbach

Fußgängerzone Maximilianstraße

Hohenzollernring

Kanalstraße

Kanzleistraße

La-Spezia-Platz

Ludwigstraße

Luitpoldplatz

Opernplatz

Opernstraße

Prager Platz

Richard-Wagner-Straße

Schlossberglein

Schulstraße

Sophienstraße

Sternplatz

Von-Römer-Straße

Zentrale Omnibus-Haltestelle (ZOH)

Update vom 05.03.2021, 12.13 Uhr: Bayreuther Landrat befindet sich in Corona-Quarantäne

Am Montag (1. März 2021) fanden in Bayreuth hintereinander eine Sitzung des Ältestenausschusses und eine Sitzung des Kreisausschusses statt. Laut dem Landratsamt Bayreuth erhielt ein Teilnehmer beider Sitzungen im Nachhinein ein positives Corona-Testergebnis.

Seit Mittwochvormittag (3. März 2021) befinden sich deshalb alle 39 Sitzungsteilnehmer in Quarantäne. Unter ihnen auch der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann.

Weitere Corona-Fälle im Nachhinein der Sitzung gibt es nicht. Die Quarantäne der Sitzungsteilnehmer dauert noch bis zum 15. März.

Symbolbild: Federico Gambarini (dpa)

Vorschaubild: © pixabay_bboellinger