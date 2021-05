Bayreuth vor 9 Minuten

Corona-Ticker

Riesiger Sprung nach unten: Erste fränkische Stadt mit Inzidenz unter 20

Die Inzidenzen in Stadt und Kreis Bayreuth sinken. Die Stadt Bayreuth dürfte sich am Mittwoch besonders freuen: Hier liegt die Inzidenz als einzige in Franken unter 20. Alle Infos erhalten Sie in unserem Corona-Ticker für Bayreuth.