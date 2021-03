Bayreuth aktualisiert vor 5 Stunden

Corona-Beschlüsse

Live-Shopping im Einkaufszentrum sorgt für positive Stimmung

Das Rotmain-Center in Bayreuth bietet seit dem 8. März "Click&Meet" an und freut sich über die Besucher. Am Montag war gut "was los" im Einkaufszentrum, wie die Centermanagerin Isabel Belka auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.