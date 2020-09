Christkindlesmarkt Bayreuth 2020 soll trotz Corona stattfinden

Stadt und Händler sprechen sich für früheren Beginn und Verlängerung des Weihnachtsmarkts aus

Geplanter Zeitraum: 16. November bis 23. Dezember 2020

Marktbetrieb bleibt am Totensonntag geschlossen

Bayreuther Stadtrat entscheidet am Mittwoch (30. September 2020) über Eröffnungstermin

Adresse : Marktplatz Bayreuth

Voraussichtliche Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 - 19.30 Uhr / Freitag und Samstag: 10 - 21 Uhr / Sonntag: 11 - 19.30 Uhr

Der Christkindlesmarkt Bayreuth soll trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden. Mehr noch: Nach derzeitigem Stand soll der traditionelle Weihnachtsmarkt 2020 sogar rund eine Woche länger dauern als bisher. Aller Voraussicht nach beginnt der Christkindlesmarkt schon am 16. November. Der letzte Tag ist wie gehabt der 23. Dezember.

Christkindlesmarkt Bayreuth 2020: Händler und Schausteller fordern vorzeitigen Beginn

Aufgrund ihrer coronabedingten Umsatzeinbußen haben Marktkaufleute, Schausteller sowie Händler beantragt, den diesjährigen Christkindlesmarkt ausnahmsweise zu verlängern. Dies geht aus einem Bericht des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bayreuth hervor, der inFranken.de vorliegt.

In einer Sitzung, an der auch Gewerbetreibende teilnahmen, erhielt der Vorschlag, den Christkindlesmarkt in diesem Jahr bereits ab dem 16. November - und damit eine Woche früher als üblich - stattfinden zu lassen, die Zustimmung sämtlicher Teilnehmer. In einer Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch (30. September 2020) soll darüber final entschieden werden.

Fest steht jetzt schon: Sollte der Bayreuther Weihnachtsmarkt vorzeitig starten, wird der Marktbetrieb am 22. November, dem diesjährigen Totensonntag, ausgesetzt. Hintergrund: Der Totensonntag gilt als Trauer- und Gedenktag - als sogenannter stiller Tag gelten für ihn besondere Einschränkungen.

