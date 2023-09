Eine Angestellte der Bayreuther Universitätsbibliothek hat einen Dieb mithilfe eines gewieften Tricks überführen können. Sie half der Polizei dadurch, gleich drei bisher ungeklärte Fälle zu lösen.

Bereits zum zweiten Mal waren der Angestellten während ihrer Arbeitszeit Kleinbeträge aus dem Geldbeutel gestohlen worden. Die Frau nahm die Ermittlungen kurzerhand selbst in die Hand und stellte dem unbekannten Dieb eine Falle: Während sie ihrer Arbeit nachging, stellte sie die Kamerafunktion an ihrem Handy so ein, dass ihr Geldbeutel gefilmt wurde.

Dieb in Bayreuther Uni-Bibliothek gefasst: Das kommt nun auf ihn zu

Im Geldbeutel selbst hinterlegte sie eine Geldnote, deren Individualnummer sie zuvor abfotografiert hatte. Nachdem die Kamera die verdächtige Person gefilmt hatte, konnte diese zur Rede gestellt werden und gestand alle drei Diebstähle. Der 27-jährige Täter wird sich einem Ermittlungsverfahren stellen müssen, berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt.

(Vorschaubild: Monika Skolimowska/ZB/dpa)