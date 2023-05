Pegnitz: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Klinik - "unbekannter Stoff tritt aus"

Pegnitz vor 17 Minuten

Evakuierung läuft

"Unbekannter Stoff tritt aus": Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in fränkischer Klinik

In Pegnitz ist am Samstagabend (6. Mai 2023) ein "noch unbekannter Stoff" an der Sana-Klinik ausgetreten. Mehrere Feuerwehren und der Rettungsdienst sind im Einsatz.