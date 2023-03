Die Bayreuth Tigers hatten vergangenen Sonntag das wichtige Playdown-Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau verloren - und die Fans der Tigers machten ihrem Frust ordentlich Luft. Erst stichelten sie gegen die Gäste-Fans aus Sachsen, dann attackierte ein 28-Jähriger mehrere Polizisten. Dabei schlug er einem Beamten gegen den Oberkörper und packte ihn am Hals, wie die Polizei damals berichtete. Der Angreifer wurde dabei leicht verletzt und bei ihm wurden über drei Promille festgestellt.

Nun verdichteten sich die Anzeichen, dass es sich bei dem mutmaßlichen Schläger um den Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten SpVgg Bayreuth, Felix Weber, handelt. "Der 28-Jährige wird bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen", bestätigte die Vereinsleitung in einer Pressemitteilung die Suspendierung des Fußballprofis.

Die Entscheidung von Geschäftsführer Michael Born und Cheftrainer Thomas Kleine war mit Hinweis auf eine mögliche Verwicklung Webers in die tätliche Auseinandersetzung gefallen. Es habe am Dienstagmorgen ein Gespräch mit Weber zu den Vorfällen gegeben, wie der Verein mitteilte.

Bayreuth-Geschäftsführer Michael Born entschuldigte sich bei den Eishockey-Mannschaften für den Vorfall. Man habe in dieser Saison selbst schon Gewalt im eigenen Stadion erleben müssen und verurteile Gewaltausbrüche jederart zutiefst, so der Vereinschef. Wie es indes mit Weber weitergehen soll, scheint noch nicht klar zu sein. "Wir haben kurzfristig das Gespräch mit Felix gesucht, um seine Sicht der Dinge zu hören. Wir wollen uns in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild des Geschehenen machen und werden dann das weitere Vorgehen beraten", so Born.

Der 28-jährige Weber wechselte erst 2021 vom Rot-Weiß Essen nach Bayreuth. Fußballerisch groß geworden ist der gebürtige Oberbayer beim TSV 1860 München - er spielte ganze 16 Jahre lang bei den "Löwen" und war zeitweise sogar Mannschaftskapitän. Der Vertrag mit der SpVgg Bayreuth läuft für Weber bereits im Sommer dieses Jahres aus.