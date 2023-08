Der Brand einer Gaststätte hat am Dienstagabend (15. August 2023) ab 20.30 Uhr in Bayreuth einen stundenlangen Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die beiden Dachstühle der zusammengebauten Gebäude brannten dabei komplett aus.

Beim Eintreffen in der Oberkonnersreuther Straße stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung aus zwei Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes fest. Bei diesem handelte es sich um eine Gaststätte mit Saal, die von den Betreibern zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt worden war, ebenso der angrenzende Biergarten.

Gaststätte in Bayreuth brennt: Feuerwehr bekämpft Brand in zwei Gebäuden

Zwei Feuerwehrtrupps drangen mit Atemschutz in den Brandbereich vor. "Zunächst schien der Brand in der Räumlichkeit auch beherrschbar, jedoch stellte sich heraus, dass sich das Feuer zwischen den beiden Gebäudeteilen in den Dachstuhl ausgebreitet hatte", beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Bayreuth die Situation. Die Brandausbreitung sei so rasant gewesen, dass der Trupp aufgrund der Hitze nicht mehr weiter vordringen konnte.

Innerhalb von zehn Minuten stand der Dachstuhl des Gaststättenteils in Flammen, auch im Bereich des Saals breitete sich das Feuer schnell in den Dachstuhl aus. Weitere Kräfte wurden nachalarmiert, um ausreichend Atemschutzträger zur Verfügung zu haben. Außerdem musste eine leistungsstarke Wasserversorgung gesichert werden. "Ein Innenangriff war aufgrund der Eigengefährdung der Einsatzkräfte wegen der Gefahr des Einsturzes bis zum Schluss nicht mehr möglich", erklärt die Feuerwehr.

Kurz nach 23 Uhr konnte der Integrierten Leitstelle Bayreuth "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hin. Mit Unterstützung einer Drohne des BRK bzw. der Feuerwehr wurden Wärmebilder aufgenommen, um Glutnester zu identifizieren und gezielt aus den Drehleiterkörben löschen zu können. Dafür kamen insgesamt mehr als zwei Dutzend Atemschutztrupps zum Einsatz. Probleme habe aber zunächst der Dachstuhl des Saals bereitet, da hier ein geschlossenes Blechdach die Brandnester verdeckte. Auch hier waren die Löscharbeiten schließlich erfolgreich.

Vier Personen während Einsatz verletzt - Anwohner gewarnt

Insgesamt mussten vier leichtverletzte Personen versorgt werden, darunter drei Feuerwehrleute. Zeitweise befanden sich 113 Feuerwehrkräfte aus den verschiedenen Standorten im Stadtgebiet an der Einsatzstelle. Ebenfalls waren 25 Kräfte des BRK Bayreuth und der SKS Ambulanz, zwölf Beamte der Polizei sowie Sachverständige der Stadtwerke vor Ort.

Ab etwa 2 Uhr konnten die ersten Kräfte nach und nach die Einsatzstelle verlassen, ab 6 Uhr blieb noch eine kleine Brandwache mit neun Einsatzkräften vor Ort. Die Oberkonnersreuther Straße war während der Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Vorsorglich wurde eine Bevölkerungswarnung aufgrund der Geruchsbelästigung ausgegeben, mit der Aufforderung Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Gorodenkoff (Symbolbild)