Eckerdorf vor 1 Stunde

Ursache noch unklar

Auto gerät in Gegenfahrbahn - Crash mit drei Verletzten und enormer Sachschaden

In Eckerdorf im Kreis Bayreuth ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann krachte mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Drei Personen wurden teils schwer verletzt.