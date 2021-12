Bischofsgrün aktualisiert vor 57 Minuten

Tätlicher Angriff

Unglaublicher Vorfall: Vermeintlich verletzte Person schlägt auf Helfer ein

Am Samstagabend (11.12.2021) griff eine vermeintlich verletzte Person Verkehrsteilnehmer und Rettungskräfte an, die helfen wollten. Nur mit größter Kraftanstrengung konnte der Jugendliche unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei fand Drogen in seinem Rucksack.