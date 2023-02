Franken legen viel Wert auf Tradition. Obwohl es nicht viel geschneit hat im Fichtelgebirge, wird am Freitag (17. Februar 2023) - wie alle Jahre - Jakob der Riesenschneemann aus tonnenweise Schnee gebaut.

In Bischofsgrün wird kurz vor dem Faschingswochenende wieder fleißig gebaut - und das Fichtelgebirge bekommt ein temporäres Wahrzeichen.

Bischofsgrün im Fichtelgebirge hält an alljährlicher Tradition fest

Am Freitag um 7 Uhr in der Früh starten die Schneemann-Bauer, am späten Nachmittag soll der Schneemann namens "Jakob" dann fertig sein und mit Zylinder, Schal und lachendem Gesicht auf dem Marktplatz thronen.

Besonders schneereich war der Winter im Fichtelgebirge bislang nicht, die Organisatoren sind aber davon überzeugt, dass der Schnee reiche.

1985 wurde erstmals in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) ein riesiger Schneemann errichtet, entstanden ist die Idee in einer gemütlichen Runde einiger Ortsbewohner. Bald wurde daraus eine Tradition für die Faschingszeit. Der bisher größte Schneemann war 2015 gebaut worden - mit 12,65 Metern Höhe. Stehen bleiben darf Jakob, bis ihn der Regen oder die Frühlingssonne zum Schmelzen bringen.