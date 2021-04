Der 24-Stunden-Blitzermarathon in Franken ist am Donnerstagmorgen (22. April 2021) zu Ende gegangen - das Polizeipräsidium Oberfranken zieht in einer Pressemitteilung Bilanz:

Von 29.865 gemessenen Fahrzeugen hielten sich laut Polizei lediglich 1,3 Prozent nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. An 80 Stellen überwachten 158 Beamte den Verkehr. 384 Fahrer gingen bei den Messkontrollen ins Netz - "trotz vorausgegangener umfangreicher Berichterstattung in den Medien".

Obwohl angekündigt: Knapp 400 Fahrer geblitzt

Die eine Hälfte von ihnen hat eine kostenpflichtige Verwarnung erhalten. Die andere Hälfte muss mit einem Bußgeldbescheid, Punkten in Flensburg oder gar einem Fahrverbot rechnen. Ein Kulmbacher stellte dieses Jahr einen traurigen Rekord auf.

Er raste auf der B289 bei Kulmbach mit 184 km/h an den Beamten vorbei - dort ist eigentlich nur 100 erlaubt.

Er muss sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monate Fahrverbot einstellen.

Kulmbacher über 80 km/h zu schnell: Drei Monate Fahrverbot

Die Bilanz aus weiteren oberfränkischen Mittelzentren sieht wie folgt aus: