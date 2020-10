Bayreuther Winterdorf wird zu Glühgarten

Corona-Konzept steht bereits - dadurch gibt es Einschränkungen

Strenge Regelungen sollen Infektionsschutz garantieren

Teilnehmerzahlen für inneren Veranstaltungsort begrenzt

Winterdorf Bayreuth wird 2020 wegen Corona zu Glühgarten: Mit neuem Namen und einem Konzept, dass den Corona-Auflagen entspricht, soll das ehemalige Bayreuther Winterdorf auch während der Covid-19-Pandemie stattfinden. Welche Auflagen dafür erfüllt werden müssen und welche Ereignisse wegfallen, hat Heide Vogel inFranken.de verraten.

Winterdorf Bayreuth: "Nicht wie gewohnt"

"Es ist einfach ein anderer Name, weil es das Winterdorf in diesem Jahr nicht wie gewohnt geben kann", erklärt Heide Vogel. Geplant ist eine Art "Biergarten"-Setting, nur in der Winteredition. Daher kommt auch der Name Glühgarten. Die Veranstaltung findet im Freien statt, der Außenbereich wird durch Heizpilze erwärmt und ist überdacht.

Eine große Rolle wird auch der To-Go-Verkauf spielen. Dort muss die Teilnehmerzahl nicht begrenzt werden, weil der Platz frei zugänglich ist. Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten natürlich trotzdem.

Im inneren Veranstaltungsbereich sind die Besucherzahlen begrenzt: "Wir müssen das noch genau ausrechnen, aber es wird sich so auf 100 bis 120 Personen belaufen", erklärt Vogel. Abhängig sei das von der Anzahl der verfügbaren Tische, die selbstverständlich mit dem gebotenen Mindestabstand aufgebaut werden.

Glühgarten: Registrierung, Reservierung und Bedienung

Neu in diesem Jahr ist, dass es Bedienung gibt. In den Vorjahren konnten die Besucher sich selbst Getränke und Essen holen, wegen der Corona-Pandemie sei dies 2020 aber nicht möglich, so Heide Vogel. Zusätzlich sei eine Registrierung nötig, eine Reservierung möglich. Beim Gang zum Tisch besteht Maskenpflicht, an den Plätzen selbst darf diese dann abgenommen werden. "Es ist eigentlich wie in jeder anderen Gaststätte auch", meint Vogel.

Außerdem würden Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden, bei den Toiletten sei stets Reinigungspersonal anwesend. Die Mitarbeiter des Glühgartens bekommen eine spezielle Hygieneschulung.

Bei den Ständen wird es Plexiglasscheiben geben. "Es ist ein neues Konzept, wir wissen nicht, wie es von den Gästen angenommen wird", erzählt Heide Vogel.

Öffnungszeiten stehen noch nicht fest

Dass es wie in den letzten Jahren abläuft, wäre undenkbar: "Es kann und darf nicht so laufen wie in den letzten Jahren. Es darf keine große Veranstaltung sein", erklärt Vogel. Deshalb fällt auch der Party- und Eventcharakter weg. Zwar sollen dieselben Produkte angeboten werden, allerdings wird es auch hier Reduzierungen geben.

Das Glühdorf findet ab dem 30. Oktober statt. Vorläufig geplantes Ende ist der 23. Dezember. "Gerne machen wir auch länger", sagt Heide Vogel. Dies sei allerdings von den Infektionszahlen und dem generellen Corona-Geschehen abhängig. Die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

Das Bayreuther Winterdorf ist der Weihnachtsmarkt, der in Deutschland als Erstes eröffnet. Pro Saison kommen in der Regel um die 120.000 Besucher. Nähere Informationen in unserem Artikel.