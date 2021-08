Bayreuth: Pizzeria La Preziosa mit heftiger Kritik an 3G-Regel

Die Pizzeria La Preziosa aus Bayreuth hat mit einem Facebook-Post eine Welle an Reaktionen und Emotionen ausgelöst. In dem Social-Media-Beitrag wird die 3G-Regel stark kritisiert. Zuvor war der gleiche Post bereits von anderen Lokalen außerhalb der Region veröffentlicht worden. Das Bayreuther Restaurant kopierte den Beitrag und verbreitete ihn mit großer Reichweite.

Bayreuther Restaurant kritisiert neue 3G-Regel: "Es reicht"

"Wir werden unsere gesunden Gäste nicht aussperren. ES REICHT!" So beginnt der Facebook-Post. Zuvor war der exakt selbe Beitrag schon bei einem anderen Restaurant aus dem Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht worden.

In dem Facebook-Post lassen beide Restaurants ihren Unmut über die neue 3G-Regel heraus. Die Aufgabe der Gastronomie sei es, Menschen einen Treffpunkt zum Genießen bieten zu können, nicht gesunde Menschen "zu kontrollieren und auszusperren", heißt es im Beitrag. Auch in Höchstadt hat sich eine Restaurant-Betreiberin über die 3G-Regelung beschwert. Die Betreiberin des Restaurants in Bayreuth, Teresa A., stellt gegenüber inFranken.de klar: "Ich bin in keinster Weise gegen Impfungen, es geht mir nur um die 3G-Regel."

Sie befürchtet sowohl für die Gastronomie einen Nachteil, als auch für Familien, die Essen gehen möchten. "Wenn ungeimpfte Familien zu uns kommen wollen, müssen die in Zukunft erstmal 70 Euro für Tests ausgeben", klagt die Betreiberin. Das Bundesgesundheitsministerium hatte angekündigt, die kostenfreien Tests abzuschaffen, da jede Person ein kostenfreies Impfangebot erhalten habe. Die Regelung soll Mitte Oktober in Kraft treten. Teresa A. betont: "Wenn die Tests weiterhin bezahlt werden würden, hätte ich nichts gegen 3G." Sie glaubt, dass die Bevölkerung durch die 3G-Regel gespalten wird. "Es wirkt alles sehr verbissen", kommentiert die Restaurant-Betreiberin. Im Facebook-Post heißt es: "Über dieses irrsinnige System sollten wir ALLE nachdenken."

Pizzeria will 3G-Regel jedoch beachten - "Werde von allen Tests fordern"

Auf Google hagelte es zahlreiche schlechte Bewertungen, in der Kommentarspalte des Bayreuther Restaurants wird schnell Kritik laut: "Tja, dann werden wir, die wir uns an 3G halten, nicht mehr zu euch kommen! [...] P.S. euren Unsinn liest auch das Gesundheitsamt." Teresa A. stellt klar: "Wenn das alles rechtens ist und durchgeht, was gerade der Fall ist, würde ich mich da nicht dagegenstellen. Wir wollen keine Hetze betreiben." Sie wolle nur die Menschen wegen einer Impfung spalten. "Deswegen werde ich von allen Tests fordern, Geimpfte können ja auch erkranken und das Virus weitergeben - das sollte man dann doch nicht differenzieren", meint die Restaurant-Chefin.

Der Facebook-Beitrag erreichte bei Ihrem Restaurant nach eigenen Angaben rund 980.000 Personen. "Wir haben viel Zuspruch bekommen, auch von Geimpften", erklärt Teresa A. Einige hätten den Post auch falsch verstanden: Es gibt ein paar Leute, die negativ eingestellt sind und denken, dass ich mich gegen die Coronamaßnahmen stellen würde. Wir sind ein sauberes Lokal, halten strikt die Hygieneregelungen, haben Vorkehrungen getroffen." Das Lokal sei von Grund auf schon immer sehr auf Hygiene bedacht gewesen.