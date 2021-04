Ungeklärter Mordfall in ZDF-Sendung: "Aktenzeichen XY... ungelöst" greift Tötungsdelikt in Bayreuth auf: Auf einem Radweg in Bayreuth ist ein 24-Jähriger tot aufgefunden worden. Der junge Mann wurde mit einem Messer umgebracht. Die Ermittler gehen von der Tat eines psychisch Kranken aus. Auch Mordlust gilt als mögliches Motiv. Bis heute ist unklar, wer die Bluttat in der Nacht zum 19. August 2020 begangen hat.

Ein wenig Licht ins Dunkel bringt nun möglicherweise die Fernsehreihe "Aktenzeichen XY... ungelöst". Das langjährige ZDF-Format greift das Tötungsdelikt in seiner nächsten Sendung am Mittwoch (21. April 2021) auf. Die TV-Sendung unterstützt seit 1967 die Verbrechensbekämpfung, indem sie öffentlichkeitswirksam nach Zeugenhinweisen zu mutmaßlichen Tätern sucht. Die Fernsehzuschauer können somit helfen, bislang ungelöste Kriminalfälle aufzuklären.

Update vom 19.04.2021: Mordfall bei "Aktenzeichen XY… ungelöst“ - Soko hofft auf neue Hinweise

Mit dem Film "Tod am Rad“ unterstützt die ZDF-Sendereihe „Aktenzeichen XY… ungelöst“ im Rahmen eines Studiobeitrags die Ermittlungen der Soko Radweg. Dies teilt das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit. Der Mordfall an dem 24-jährigen Radfahrer wird am Mittwoch, 21. April 2021, um 20.15 Uhr gesendet. Die Kriminalbeamten erhoffen sich mit dem Beitrag weitere Hinweise zur Aufklärung des Gewaltverbrechens, heißt es vonseiten des Präsidiums. Demnach ist nach wie vor eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Wie die Polizei berichtet, wird der Hauptsachbearbeiter der Soko Radweg, Erster Kriminalhauptkommissar Roland Wiefek, den Fall und den aktuellen Sachstand zu den Ermittlungen im Studio schildern und wichtige Fahndungsfragen stellen. "Mit dem Auftritt bei 'Aktenzeichen XY… ungelöst' wollen wir auch überörtlich Hinweise auf Personen erlangen, die auffällig sind und einen Bezug nach Bayreuth haben“, erklärt Wiefek. "Jeder noch so kleine Hinweis, der für Außenstehende vielleicht unbedeutend erscheint, kann uns bei den Ermittlungen weiterhelfen“, appelliert der Ermittler und hofft auf eine große Resonanz aus der Bevölkerung.

Die auch in der Sendung veröffentlichte Hinweisnummer der Soko Radweg ist die 0921/506-2444.

Bisherige Ermittlungen

Der getötete 24-Jährige wurde am Mittwoch, 19. August 2020, gegen 0.45 Uhr, von Passanten auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße entdeckt. Wie sich im Rahmen einer Obduktion herausstellte, starb der junge Radfahrer aufgrund massiver Gewalteinwirkung unter Einsatz eines Messers. Laut eignen Angaben arbeiten die über 30-köpfige Sonderkommission bei der Kripo Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth seitdem "unter Hochdruck" an den Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter.

Mithilfe von Profilern der Operativen Fallanalyse Bayern erstellten die Ermittler demnach Hinweise zur Täterpersönlichkeit. Die beiden möglichen Täterprofile wurden im Januar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Seither sind von Seiten der Bevölkerung rund 70 Hinweise bei der Soko Radweg eingegangen, die in die Ermittlungen eingeflossen sind.

Erstmeldung vom 13.04.2021: Ungelöster Kriminalfall - liefert TV-Sendung entscheidenden Hinweis?

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war der junge Mann am frühen Mittwochmorgen (19. August 2020) kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg nach Oberkonnersreuth. Gegen 0.45 Uhr fanden Passanten die Leiche des Mannes auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße.

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab schließlich, dass der 24-Jährige Opfer einer Gewalttat geworden war. Dabei kam offenbar ein Messer zum Einsatz. Die Ermittlungen der über 30-köpfigen "Soko Radweg" und der Staatsanwaltschaft Bayreuth blieben bislang ohne Erfolg. Die Sonderkommission hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Das soll die Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" nun im Idealfall ändern. Das Tötungsdelikt in Bayreuth fasst das ZDF auf seiner Webseite unter dem Titel "Mord auf Radweg" zusammen. "In einer regnerischen Nacht wird ein junger Mann auf einem dunklen Radweg ermordet aufgefunden", heißt es in der Kurzbeschreibung des Senders. "Die Obduktion ergibt: Messerstiche am ganzen Körper. Haben sich Täter und Opfer gekannt?" Die Ausstrahlung findet am Mittwoch, 21. April, ab 20.15 Uhr im ZDF statt.

Emotionale Geste: Vor 20 Jahren restaurierte ein Mann sein Auto liebevoll - und musste es dann schweren Herzens verkaufen. Jetzt startet seine Tochter einen emotionalen Suchaufruf. Wer kann der 21-Jährigen helfen?