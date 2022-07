Die Bayreuther Festspiele 2022 sind eröffnet! Über den roten Teppich der traditionellen Veranstaltung schritten am Montagnachmittag (25. Juli 2022) sowohl Politikgrößen als auch Prominente aus dem Showbiz.

15 Minuten vor Vorstellungsbeginn traf die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Festspielen ein. Das Timing war perfekt, denn vom Balkon des Festspielhauses kündigten traditionell Bläserklänge den baldigen Start des Musikdramas "Tristan und Isolde" an. Merkel war zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer angereist, beide gelten als große Fans von Richard Wagners Musik. Die frühere Regierungschefin trug ein leuchtend gelbes zweiteiliges Ensemble aus Blazer und langem Rock - ähnlich wie bereits 2019 bei ihrem Besuch in Bayreuth.

Bayreuther Festspiele 2022: Gottschalk genießt "Heimvorteil"

Der für seine oft ausgefallenen Outfits bekannte Moderator Thomas Gottschalk kam dagegen ziemlich unauffällig an. Er trug ein bronzefarbenes Sakko und Fliege, dazu ein weißes Hemd. Die Schaulustigen applaudierten ihm - Gottschalk hat eine Art Heimvorteil, er wuchs im wenige Kilometer entfernten Kulmbach auf. "Endlich einer von uns", rief ein Fan am Rande des roten Teppichs. Gottschalks Freundin Karina Mroß trug ein Abendkleid mit Cape in einem dunklen pinken Farbton und Glitzer-Elementen.

Die Intendantin der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, Katharina Wagner, hat sich zum Auftakt des Festivals nur kurz vor dem berühmten Königsportal gezeigt. Dort ließ sie sich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) fotografieren, dabei trug sie eine Maske. Die Bitte der Fotografen und Fotografinnen, ein Stück weiter nach draußen zu gehen, lehnte sie ab.

Die Festspiele begannen am Montag mit einer Neuinszenierung der Oper "Tristan und Isolde". Wagner hatte am Wochenende die bayerische Staatsregierung dafür kritisiert, dass trotz hoher Corona-Infektionszahlen in der Region ein großer Staatsempfang nach dem Festspiel-Auftakt organisiert wurde.

