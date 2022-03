Bayreuth aktualisiert vor 43 Minuten

Alkoholisiert und aggressiv

Polizei greift Trunkenbold (43) mit heruntergelassener Hose auf - Sanitäterin in Notaufnahme attackiert

Äußerst aggressiv hat sich am späten Sonntag ein 43-Jähriger verhalten, nachdem er von der Polizei in der Bayreuther Altstadt aufgegriffen worden war. Der stark alkoholisierte Mann beschimpfte die Polizei und griff in der Notaufnahme sogar eine Rettungssanitäterin an.