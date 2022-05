Bayreuth vor 59 Minuten

Zeichen der Verbundenheit

Zur Kulturpartnerschaft: Österreichisches Burgenland schenkt Bayreuth einen Weingarten

Das österreichische Burgenland hat der Stadt Bayreuth einen Weingarten mit 200 Weinstöcken gescheckt. Damit soll die freundschaftliche Verbundenheit in der Kulturpartnerschaft gezeigt werden. In den vergangenen Tagen wurden die Stöcke am Röhrensee gepflanzt.