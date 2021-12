Kunden- und mitarbeiterfreundlich sowie mit der Möglichkeit, die aufgrund der Corona-Pandemie gebotenen Abstände einzuhalten: So präsentiert sich die neu umgestaltete Zulassungsstelle im Landratsamt Bayreuth, wie das Landratsamt mittelt. Landrat Florian Wiedemann nahm diese zusammen mit dem Leitenden Verwaltungsdirektor Daniel Frieß, Fachbereichsleiter Martin Schwarzbeck und der Leiterin der Zulassungsbehörde Kathrin Hein in Betrieb.

Seit dem Umzug des Landratsamtes im Jahr 1994 vom Dienstgebäude in der Tunnelstraße in die Markgrafenallee wurden in der Zulassungsstelle des Landratsamtes Bayreuth keine größeren baulichen Investitionen getätigt. Die Einrichtung der Arbeitsplätze entsprach daher nicht mehr dem Niveau eines zeitgemäßen, ergonomisch eingerichteten Büroarbeitsplatzes, weshalb das Innenarchitekturbüro Schwarz aus Kulmbach beauftragt wurde, eine Machbarkeitsstudie mit Vorentwürfen zu erstellen.

„Die Arbeitstische waren nicht in der Höhe verstellbar, der Datenschutz war nur bedingt erfüllbar und die Barrierefreiheit war unzureichend. Alle diese Problemfelder konnten wir durch die Umgestaltung lösen, was mich für unsere Kundinnen und Kunden, insbesondere aber auch für meine Mitarbeiterinnen in der Zulassungsstelle freut“, sagt Landrat Florian Wiedemann.