Bayreuth vor 58 Minuten

Wohnen

"Alternative Wohnformen": Seniorenamt bietet Workshop an

Das Seniorenamt der Stadt Bayreuth veranstaltet Workshops zum Thema Wohnen. Am Samstag, 4. Dezember, geht es in dem Online-Workshop um "Alternative Wohnformen". Interessierte erhalten den Zoom-Link per E-Mail.