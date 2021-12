Aufgrund des Weihnachtsfeiertags am Samstag, 25. Dezember, findet der Wochenmarkt an der Rotmainhalle bereits am Freitag, 24. Dezember, statt, wie die Stadt Bayreuth in einer Pressemeldung mitteilt.

Auch der Wochenmarkt vom Samstag 1. Januar, wird aufgrund des Neujahr-Feiertages auf Freitag, 31. Dezember, vorverlegt.