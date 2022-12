Auch im neuen Jahr bietet die Stadt Bayreuth ihren Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose Verwertung der ausgedienten Christbäume an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Sammlung findet von Montag, 9. Januar, bis Freitag, 13. Januar, parallel zur städtischen Biomüllabfuhr statt. Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt werden, um eine umweltgerechte Verwertung zu ermöglichen.

Der Stadtbauhof bittet Bayreuths Haushalte die Bäume bis 6.30 Uhr, jedoch frühestens am Vorabend der Abholung, am Gehweg oder an der Grundstücksgrenze zur Abfuhr bereitzustellen. Die aktuellen Abfuhrtermine können online unter www.abfallkalender.bayreuth.de oder in der Abfall-App der Stadt Bayreuth abgerufen werden.

Bereits am Samstag, 7. Januar, organisiert die Freiwillige Feuerwehr Oberkonnersreuth in den Stadtteilen Oberkonnersreuth, Hohlmühle, Storchennest und Fürsetz eine zusätzliche Christbaumsammlung.

In den Stadtteilen Aichig/Grunau (einschließlich Eichelberg, Meyernreuth, Colmdorf bis zur Autobahn, mit Heisenbergring und Hühlweg) findet eine zusätzliche Christbaumsammlung durch das Kinderhaus Windrad am Samstag, 14. Januar, statt. Ebenfalls am 14. Januar organisieren die Freiwillige Feuerwehr und die evangelische Kirche Laineck eine Christbaumsammlung im Stadtteil Laineck.

