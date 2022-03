Bayreuth vor 52 Minuten

Veranstaltungsankündigung

Was man aus alten Knochen wirklich lesen kann - Experte erklärt

Die vhs Bayreuth lädt zu einem Vortrag des Anthropologen Steve Zäuner ein, in dem er erklärt, was man mithilfe der Prähistorischen Anthropologie aus Knochen lesen kann. Der Vortrag findet am Donnerstag, 31. März, statt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig.