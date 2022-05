Bayreuth vor 3 Stunden

Der Preis billiger Mode

Vhs lädt zu Vortrag über problematische Modeindustrie ein - "Folgen sind vielfältig"

Am Montag, 16. Mai, findet in der Vhs Bayreuth ein Vortrag zur Externalisierung in der Modewelt statt. Dabei werden auf die Hintergründe und Auswirkungen dieses Konzeptes hingewiesen. Zudem werden die Teilnehmenden zum Nachdenken über Alternativen angeregt.