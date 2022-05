Ein gutes Ende nahm die Suche nach dem vermissten Bewohner eines Seniorenheimes am frühen Dienstagmorgen (03.05.2022). Der Mann wurde lediglich leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlauf gefunden, berichtet die Polizei am Dienstag.

Gegen 01.30 Uhr meldeten Verantwortliche der Einrichtung den 80-Jährigen als vermisst. Er hatte das Heim offensichtlich unbemerkt verlassen und es bestand die Gefahr, dass er orientierungslos im Stadtgebiet unterwegs war. Aufgrund dieses Umstandes wurden größere Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kamen auch Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

80-Jähriger in Bayreuth wohlbehalten aufgefunden

Während der noch laufenden Suchmaßnahmen wurde kurz nach sechs Uhr ein anscheinend verwirrter Mann am südlichen Bayreuther Stadtrand gemeldet. Laut Polizeibericht hatte ihn der Fahrer eines Stadtbusses dort entdeckt und seine Beobachtung an die Einsatzzentrale gemeldet. Tatsächlich handelte es sich um den Gesuchten. Er konnte nach kurzer Untersuchung wieder zurück in das Seniorenheim gebracht werden.