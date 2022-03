Bayreuth vor 1 Stunde

Verkehrsstörungen

"Massive Verkehrsbehinderungen" wegen Klimastreik am Freitag möglich

Am Freitag, 25. März, sind Verkehrsbehinderungen am Wittelsbacher- und Hohenzollernring möglich. Grund ist der globale Klimastreik der Initiative "Fridays for Future".