Bayreuth vor 24 Minuten

Betrugsmasche

"Unseriöse Sammler" werben um Elektroaltgeräte: Stadt warnt eindringlich vor Betrügern

In Bayreuth gibt es "unseriöse Sammler", die die Abholung von alten Elektrogeräten und anderen Gegenständen anbieten. In vielen Fällen entsorgen die Betrüger wertlose Gegenstände am Straßenrand oder in der Natur.