Aktueller Polizeieinsatz in Bayreuth: Am Donnerstagnachmittag (19. November 2020) läuft ein großer Einsatz in der Justus-Liebig-Straße, berichtet die Polizei inFranken.de. Vor dem Supermarkt wurde gegen 15 Uhr ein "verdächtiger Gegenstand" gefunden. Um was es sich genau handelt, ist noch unklar.

Der Supermarkt sowie die weitere Umgebung wurden daraufhin geräumt. Der "verdächtige Gegenstand" soll nun genauer untersucht werden.

Sobald weitere Informationen zum Polizeieinsatz in Bayreuth vorliegen, erfahren Sie mehr bei inFranken.de.