Zum Black Friday am 26.11.21 veranstalten die StudentsForFuture Bayreuth einen Kleidertausch am Opernhaus von 15:00 - 17:30 Uhr, berichten die StudentsForFuture Bayreuth in einer Pressemitteilung.

Damit sollen "Alternativen zum gegenwärtigen System, das auf Ausbeutung von Mensch und Umwelt basiert", verbreitet und ein neues, umweltschonendes Konsumverhalten gezeigt werden.

"Die StudentsForFuture Bayreuth laden Sie und Euch herzlich dazu ein, egal ob mit oder ohne aussortierten Klamotten, fröhlich mit zu tauschen", erklärt die Bewegung."