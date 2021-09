Bayreuth vor 24 Minuten

Gewalt

Bayreuth: Streit um Corona--Regeln am Dönerstand eskaliert - Frau kommt ins Krankenhaus

Ein Streit in Bayreuth ist eskaliert. Zwei Frauen gerieten an einem Dönerstand aneinander - schließlich wurde eine am Boden liegend getreten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.