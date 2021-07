In Bayreuth sind eine 21-Jährige und ein 56-Jähriger in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskaliert, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mitteilte. Es kam zu Handgreiflichkeiten.

Wegen Lärm aus der darüber liegenden Wohnung klingelte kurz vor 21 Uhr der 56-Jähriger an der Wohnungstüre, um sich zu beschweren. Eine 21-jährige Frau, welche die Türe öffnete, reagierte sofort aggressiv, riss dem Mann die Brille vom Gesicht und schlug diesem mit der Faust gegen die linke Augenbraue.

Schläge mit Holzstock von Dachbodenluke

Anschließend ergriff sie noch einen Holzstab, welcher zum Öffnen der Dachbodenluke diente und schlug damit zweimal auf den Mann ein. Dieser wurde einmal am Oberarm getroffen, einen Schlag konnte er abwehren. Der Mann erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, die keine sofortige Behandlung nötig machten. An der Brille entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Eine alarmierte Streifenbesatzung nahm die renitente Frau in Gewahrsam. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet, da sie erheblich betrunken war. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen die Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.