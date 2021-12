Mit wissenschaftlicher Unterstützung haben die Stadtwerke Bayreuth untersucht, wie die Energieversorgung der Stadt in Zukunft klimaneutral werden kann. Positiv steche hervor: Grünen Strom werde es in Bayreuth laut der Prognose in ausreichender Menge geben. Schon bald könne jeder in Bayreuth mithilfe eines digitalen Tools erkennen, wo es in Bayreuth Potential für regenerative Energien und Einsparungsmöglichkeiten gibt, wie die Stadtwerke Bayreuth erklären.

Die Stadtwerke haben gemeinsam mit dem Institut für Energietechnik (IFE) der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden eine Studie für Bayreuth erstellt, die mit 40 Prozent vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert wurde.

„Wichtig ist es, genau zu kalkulieren, wie viel fossile Energie heute gebraucht wird – beispielsweise für das Heizen von Gebäuden oder für den Tank im Auto. Aber auch für jenen Anteil des Stromes, der noch nicht aus Wasserkraft, Wind- oder Sonnenenergie gewonnen wird", heißt es. Ausgehend vom errechneten Status quo hätten die Amberger Wissenschaftler drei Szenarien für Bayreuth skizziert – eines für eine optimale Entwicklung, ein Realszenario und eines für den schlechtesten Fall. Dabei im Fokus: Wie viel Energie lässt sich in den Bereichen Heizen, Stromverbrauch und Mobilität einsparen? Und wie viel erneuerbare Energie lässt sich in Bayreuth potenziell erzeugen?

Wie zu erwarten war, bleibe der Bereich Heizen ein Kraftakt, weil er sehr viel Energie verbraucht und ein großer Teil hiervon aus fossilen Energieträgern stammt. Positiv sei die Perspektive für den Stromverbrauch: Schon heute werde in Bayreuth rund ein Drittel des verbrauchten Stroms vor Ort nachhaltig erzeugt.

Im Jahr 2040 werde der Strom für Bayreuth laut den Prognosen komplett klimaneutral erzeugt werden können. Auch jener Strom, der zusätzlich für Wärmepumpen zum Heizen von Häusern und für die E-Mobilität benötigt werden wird. Gerade die verstärkte Nutzung von regenerativem Strom trägt laut der Studie dazu bei, dass der heutige Bayreuther Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von 8,3 Tonnen pro Jahr deutlich sinken wird. Im Jahr 2040 auf bestenfalls 0,3 Tonnen pro Kopf und Jahr – im realistischen Szenario werden es rund 2,5 Tonnen sein.

„Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß wird im Energiebereich in den kommenden 20 Jahren also zwischen 70 und 96 Prozent sinken. Komplett klimaneutral ist das zwar noch nicht, aber die Richtung stimmt.“ Gerade die Wärmeversorgung bleibe im Fokus. „Weil beim Heizen sehr viel Energie eingesetzt wird, ist es hier besonders lohnend anzusetzen“, so Jürgen Bayer von den Stadtwerken.

Das nächste Großprojekt stehe an: Die Stadtwerke Bayreuth wollen die Wärmezentrale in der Röntgenstraße ausbauen – aller Voraussicht nach mit Wärmepumpen. Man habe bislang rund 2000 Anlagen in das Stromnetz integriert, die nachhaltigen Strom erzeugen. Im Bereich der Mobilität werde der Stadtbusverkehr der Stadtwerke Bayreuth in Zukunft auf eine klimaneutrale Antriebsform umgestellt.