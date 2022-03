Ein hoher Krankenstand, darunter auch mehrere Corona-Fälle, haben dazu geführt, dass die Stadtwerke Bayreuth Anfang Februar wochentags das Fahrplanangebot des Stadtbusverkehrs – vor allem in den fahrgastschwachen Abendstunden – leicht reduzieren mussten, teilen die Stadtwerke Bayreuth mit.

„Wir haben rund vier Prozent unserer Fahrten gestrichen, um ein leistungsfähiges Angebot, vor allem im fahrgaststarken Schülerverkehr, aufrechterhalten zu können“, erzählt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bayer. Diese Zeiten sind ab Montag, den 7. März, vorbei.

„Ab dann kehren wir zum regulären Fahrplan zurück, weil sich unser Krankenstand zum Glück positiv entwickelt hat.“ Er sei erleichtert, gibt er unumwunden zu, sei es doch gerade angesichts der noch immer grassierenden Pandemie extrem wichtig, möglichst viele Fahrten anbieten zu können.

„Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Fahrgäste, die die Einschränkungen in den zurückliegenden Wochen mitgetragen haben, und ich wünsche mir, dass wir so bald nicht wieder auf ein ähnliches Mittel zurückgreifen müssen.“

Über die Stadtwerke: Die Stadtwerke Bayreuth liefern 100 Prozent Ökostrom und Ökogas – automatisch, ohne Aufpreis und TÜV-zertifiziert. Darüber hinaus sind die Stadtwerke in den Bereichen Fernwärme, Energie-Contracting und Telekommunikation tätig.

Außerdem beliefern die Stadtwerke ihre Kunden in und um Bayreuth jedes Jahr mit rund fünf Milliarden Litern Trinkwasser und befördern alljährlich mehrere Millionen Fahrgäste durch den Busverkehr im Stadtgebiet. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Parkeinrichtungen in Bayreuth.

Die Lohengrin Therme, das Stadtbad, das Kreuzsteinbad und das Freiluftbad Bürgerreuth gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Stadtwerke Bayreuth beschäftigen rund 400 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 134 Millionen Euro.