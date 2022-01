An den kommenden Montagabenden könnten beim Stadtbusverkehr der Stadtwerke Bayreuth Fahrten ausfallen oder sich verspäten. Grund dafür sind die Demonstrationen rund um die Corona-Maßnahmen, wie die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erklärt.

Die Route der Maßnahmenkritiker führt vom Neptunbrunnen über den Hohenzollernring zum Luitpoldplatz, – von dort aus geht es weiter durch die Kanalstraße und die Schulstraße zurück zum Neptunbrunnen. Während die Teilnehmer der Versammlung auf dem Hohenzollernring bzw. der Kanalstraße laufen, ist die ZOH für den Busverkehr nicht erreichbar.

Auch die Route der Gegendemonstration, die über die Opernstraße, den Sternplatz, die Friedrichstraße, die Kanzleistraße, die Maximilianstraße und zurück zur Opernstraße führt, könnte für Probleme beim Stadtbusverkehr sorgen. Vor allem die Linien 306, 310, 314 und 315 sind davon betroffen. „Selbstverständlich versuchen wir, unser Angebot für unsere Fahrgäste hochzuhalten“, sagt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth. „Wir bitten aber schon heute um Verständnis, dass es zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann, die für uns nicht planbar sind.“

