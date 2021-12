Die Stadtbibliothek Bayreuth zeigt in der Galerie des RW21 von Dienstag, 21. Dezember, bis Ende Januar nächsten Jahres die Ausstellung „Neu aufgerollt – Wilhelmines Erbe“, ein Projekt des P-Seminars von Schüler/innen des Abiturjahrgangs des Gymnasiums Christian-Ernestinum (GCE).

In Führungen, Gesprächen und Diskussionen mit Fachleuten der Schlösserverwaltung und des Vereins Markgrafenkirchen e.V. begegneten die Schüler/innen den Denkmalen aus der Zeit der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth (1709-1758). Wilhelmines Welt ist eine vergangene Welt. Die Jugendlichen sollten einen eigenen Weg des Umgangs in der Auseinandersetzung mit Wilhelmines Erbe finden, wie die Stadt Bayreuth in einer Pressemitteilung erklärt. Es sollten frische, unverbrauchte, ungewöhnliche, auch bewundernde und faszinierte, jedoch ebenso zuweilen freche Blickwinkel sein, die sie in der Ausstellung präsentieren.

"Der Besuch in Schlössern, Kirchen und Museen bietet zwar eine gern gesehene Abwechslung im Schulalltag, wirkliches Interesse rufen diese Denkmale jedoch bei den Schülern/-innen eher selten hervor. Sobald jedoch Museumspädagogik und digitale Medien ins Spiel kommen, sieht das ganz anders aus: Plötzlich werden die alten Gemäuer und Parkanlagen spannend und beginnen zu erzählen. Die Fotos wurden mit den Smartphones der Teilnehmer/innen aufgenommen. Es sind die Geräte, die den Alltag der Schüler/innen auch in ihrer Freizeit prägen. Und nun entdeckten sie damit Wilhelmines Erbe", heißt es.

Einen Vorgeschmack auf den Besuch der Ausstellung bietet die Homepage mit zahlreichen Fotoaufnahmen unter www.markgrafenkultur.de/neu-aufgerollt/.