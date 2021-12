Die Stadtbibliothek Bayreuth hat in den Weihnachtsferien von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, und von Freitag, 31. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, sowie am Donnerstag, 6. Januar, geschlossen.

Während an den Weihnachtstagen selbst auch keine Rückgabe von Medien möglich ist, können diese an den anderen Schließtagen am Automaten zurückgegeben werden, wie die Stadt Bayreuth in einer Pressemeldung mitteilt.

Alle Online-Dienste inklusive Franken-Onleihe und „filmfriend“ stehen wie gewohnt zur Verfügung.