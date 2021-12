Die Stadt Bayreuth hat aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens für den Bereich der Innenstadt öffentliche publikumsträchtige Plätze und Straßen festgelegt, auf denen und in deren Umfeld im Zeitraum vom 31. Dezember, 15 Uhr, bis 1. Januar, 9 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt sind.

Über zehn Personen hinausgehende Menschenansammlungen müssten sich in diesem räumlichen Geltungsbereich "unverzüglich zerstreuen", wie die Stadt Bayreuth in einer Pressemeldung mitteilt.

Die Stadtverwaltung habe auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und der aktuellen 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Sie trete am Dienstag, 21. Dezember, in Kraft und gelte für folgende Straßen und Plätze:

Am Mühltürlein

Am Sendelbach

Badstraße

Brautgasse

Dammallee/Pauschenberglein

Ehrenhof/Harmoniehof

Frauengasse

Fußgängerzone in der Maximilianstraße

Hohenzollernring

Kämmereigasse

Kanalstraße

Kanzleistraße

Kirchgasse

Kirchplatz

La-Spezia-Platz

Ludwigstraße

Luitpoldplatz

Opernstraße

Prager Platz

Richard-Wagner-Straße

Schloßberglein

Schulstraße

Sophienstraße

Spitalgasse

Sternplatz

Von-Römer-Straße

ZOH/Hohenzollernplatz



Auf der Homepage der Stadt (www.bayreuth.de) wird eine Übersichtskarte angeboten, auf der die fragliche Zone graphisch dargestellt ist.