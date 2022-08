Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Montagabend (08.08.2022) in der Scheffelstraße in Bayreuth.

Ein 30-jähriger Bayreuther erschien am Dienstagmorgen (09.08.2022) bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und erstattete Anzeige gegen einen bislang unbekannten Mann. Dieser soll den 30-Jährigen nach Angaben der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am späten Montagabend in der Scheffelstraße geschlagen haben.

Bayreuth: Mann schlägt anderen Verkehrsteilnehmer grundlos

Der Bayreuther befuhr gegen 23.20 Uhr mit seinem Auto die Scheffelstraße in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor der Kreuzung Preuschwitzer Straße scherte vor ihm ein graues Fahrzeug auf die rechte Fahrspur ein. An der roten Ampel mussten beide verkehrsbedingt anhalten.

Nachdem der Fahrer des grauen Autos den Bayreuther mit einer Handbewegung zum Anhalten aufgefordert hatte, stieg er aus und kam an das Fahrerfenster des 30-Jährigen. In gebrochenem Deutsch stellte er eine Frage, die der Bayreuther allerdings akustisch nicht verstand. Unvermittelt schlug der Unbekannte dann mit der linken Faust gegen die Brust des 30-jährigen Mannes. Im Anschluss rannte er zu seinem Fahrzeug und öffnete seinen Kofferraum. Der Bayreuther bekam es mit der Angst zu tun und ergriff mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Der unbekannte Schläger wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,90 Meter

etwa 30 Jahre alt

schlank

"osteuropäisches" Aussehen

kurze Haare und Drei-Tage-Bart

fuhr einen grauen Kombi

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dieser vorsätzlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0921/506-2130.

