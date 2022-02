Am vergangenen Donnerstag (05.02.2022 ) kam es in Bayreuth am ZOH zu einem Streit zwischen mehreren jugendlichen Frauen, der letztendlich eskalierte. Wie die Polizeiinspektion Bayreuth mitteilt, eskalierte eine verbale Auseinandersetzung mit einer heftigen Schlägerei.

Die Jugendlichen waren zwischen 12 und 17 Jahre alt und sind sich wortwörtlich in die Haare geraten. Dabei endete die Konfrontation mit Faustschlägen und Tritten. Ein Mädchen schlug sogar mit einer Plastikflasche zu. Beendet wurde die Auseinandersetzung von den Beamten, die nun auch eine Ermittlung wegen Körperverletzung