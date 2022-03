Bayreuth vor 54 Minuten

Bauarbeiten

Reparatur-Arbeiten auf Autobahnbrücke - Verkehr wird umgeleitet

Auf der Autobahnbrücke in der Bindlacher Straße in Bayreuth werden am Dienstag, 22. März, Reparaturarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird deshalb umgeleitet. Eine Einbahnregelung wird eingerichtet.