Bayreuth: Real-Supermarkt (Karl-von-Linde-Straße 6) schließt am Samstag (15. Januar 2022)

(Karl-von-Linde-Straße 6) (15. Januar 2022) Große Versteigerungsaktion: Gesamtes Inventar kann erworben werden

Gesamtes kann erworben werden Besichtigung ist am Tag der Schließung in der Filiale möglich

ist am in der Filiale möglich Versteigerung findet online statt

Der Real-Markt in der Karl-von-Linde-Straße in Bayreuth schließt, Grund dafür ist ein neues Konzept des Eigentümers der Supermarktkette. Am Samstag (15. Januar 2022) öffnet die Filiale in der Karl-von-Linde-Straße zum letzten Mal und verabschiedet sich mit einer umfangreichen Versteigerungsaktion.

Bayreuth: Rund 450 Posten des Real-Marktes können ersteigert werden

Profi-Geräte, wie Brotschneidemaschinen, Hubwagen und Kühlregale, Mobiliar aus den Büros oder Gegenstände aus dem Lager (wie Lastkäfige mit Schiebetüren), sollen bei der Online-Auktion unter den Hammer kommen, teilt restlos.com mit. Auch die komplette Supermarkt-Metzgerei, die Leuchtreklame des Real-Supermarktes im Ganzen oder einzeln, die Kassen, das Rohrpostsystem des Marktes oder Schwerlastregale seien unter den rund 450 Posten.

Noch bei laufendem Betrieb am Samstag findet die Besichtigung statt. "Ich rate allen Interessenten zu einer Besichtigung, damit sie einen optischen Eindruck der Positionen gewinnen können", sagt Fabian Altrichter, Firmengründer des Nürnberger Spezialunternehmens. Teilweise seien die Sachen noch so gut erhalten, dass es verschwenderisch wäre, sie nicht weiterzuverwerten.

Der Besichtigungstermin am kommenden Samstag (15. Januar 2022) erfordere laut Altrichter aufgrund des engen Räumungszeitplanes eine genaue Organisation. Interessenten hätten am frühen Samstagnachmittag nach Voranmeldung die Möglichkeit, die Posten vor Ort in der Karl-von-Linde-Straße in Bayreuth von 13 Uhr bis 14.30 Uhr während des Abverkaufs der allerletzten Waren zu begutachten. Die Schließung des Marktes soll noch am selben Samstag erfolgen. Teilweise könnten noch Gegenstände aus dem Inventar in andere Filialen umgezogen werden. Positionen könnten daher noch kurzfristig aus der laufenden Auktion zurückgezogen werden, bittet Altrichter alle Interessenten um Verständnis.

Das gilt es bei der Online-Auktion zu beachten

Hinweis: Für die Besichtigung am 15. Januar vor Ort zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr ist wegen Corona eine Anmeldung und Slotbuchung im Internet unter der Adresse terminbuchung.restlos.com zwingend erforderlich. Hier geht es zur Online-Auktion.

Die Zuschläge werden am 18. Januar ab 9 Uhr erteilt. Nach der Versteigerung können die erfolgreichen Bieter die Ware in Bayreuth abholen. Auch der zweite Real-Markt in Bayreuth soll schließen: 107 Mitarbeiter sind betroffen.