Plastikfrei leben: So schaffen sie den Alltag ohne Plastikmüll. An der Gelben Tonne oder dem Gelbem Sack merkt man schnell: Hier wäre noch Sparpotenzial, das der Umwelt zugute käme. Deshalb bieten das Evangelische Bildungswerk, der Unverpacktladen Hamsterbacke und die Bioenergieregion Bayreuth ein Online-Seminar zum plastikfreieren Leben an. Am Montag, 10. Mai um 19 Uhr gibt es Hintergrundinformationen darüber, was Plastik an Schäden für die gesamte Umwelt und unsere Lebensgrundlage Erde bedeutet.

Im Anschluss daran stellen Elena Quehl und Anneke Siebert, beide ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Hamsterbacke, ganz praktische Tipps vor, um einfach und unkompliziert Plastik im täglichen Einkauf und Leben einzusparen. Die Teilnahme ist kostenfrei, der Direktlink und weitere Infos findet sich auf www.ebw-oberfranken-mitte.de.