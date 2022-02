"Unsere Unternehmen - nicht nur die mit Geschäftsbeziehungen zu Russland und der Ukraine - blicken voller Sorge auf den Russland - Ukraine - Konflikt", so Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth.

Gut 300 Unternehmen aus dem IHK-Einzugsgebiet haben nach IHK-Informationen aktuell Geschäftsbeziehungen zu Russland und weitere 200 sind in der Ukraine aktiv. Hohenner: "Gerade diese Unternehmen beobachten die aktuellen Entwicklungen intensiv und hoffen auf eine Deeskalation und eine Rückkehr zum Dialog." Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, ergänzt: "Es gilt das Primat der Politik und der Aufrechterhaltung des Dialogs."

Vor dem Hintergrund möglicher Sanktionen gerät die Preisentwicklung von Energie und Rohstoffen in den Fokus, ist Russland doch ein wichtiger Exporteur. "Etwa die Hälfte seines Erdgasbedarfs deckt Deutschland in Russland", so Hohenner. Aber auch etwa für Aluminium, Titan oder Palladium sei Russland ein wichtiger Lieferant. "Mittel- und langfristig ist es erforderlich, sich bei der Rohstoffversorgung unbedingt breiter aufzustellen."

Sie empfiehlt Unternehmen mit Niederlassungen in der Ukraine dringend, die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu beachten.